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Beneficiários do Bolsa Família podem perder benefício por falta de acompanhamento de saúde

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Redação 5
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Foto: Divulgação/Semsa

Quase um terço dos beneficiários do Bolsa Família na capital deixou de fazer o acompanhamento de saúde no último semestre e poderá ficar sem receber o benefício, caso permaneça em atraso com as consultas na rede básica. A Prefeitura de Manaus orienta os usuários atendidos pelo programa federal a comparecer em uma das unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para a atualização dos dados e perfil de saúde.

O acompanhamento de saúde é requerido para a manutenção do Bolsa Família entre mulheres de 14 a 44 anos, gestantes e crianças menores de 7 anos de idade. No primeiro semestre, dos 413.994 beneficiários elegíveis ao procedimento em Manaus, 293.660 realizaram consultas, ou 70,9%. O percentual foi menor entre crianças, com 59.988 meninas e meninos acompanhados, dentre 114.996 esperados, ou 52,2%, de acordo com dados prévios do Ministério da Saúde, sujeitos a alteração.


A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, nutricionista Dandara Bezerra, ressalta que o acompanhamento deve ser realizado uma vez a cada semestre, ou vigência, nos períodos de janeiro a junho e de julho a dezembro.

“Todas as beneficiárias que se enquadram nos critérios para realizar o acompanhamento podem se dirigir a qualquer unidade de saúde, fazer o agendamento para ela e suas crianças, e comparecer no dia e horário marcados para a consulta de saúde”, orienta a gestora.

Para o atendimento, os beneficiários devem apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF, caderneta de vacinação, no caso das crianças, e caderneta do pré-natal, para gestantes.

Dandara assinala que o acompanhamento do Bolsa Família fortalece o acesso a serviços básicos de saúde entre as famílias beneficiadas. “É uma consulta de rotina, em que o profissional de saúde vai avaliar a condição geral de saúde da mulher ou da criança. Quando necessário, ele pode encaminhar o beneficiário para atualizar vacinas com doses em atraso e solicitar exames adicionais”, explica.

A servidora alerta que a falta do acompanhamento por mais de uma vigência pode resultar na perda do benefício. “De início, o Ministério da Saúde envia aviso para o usuário relatando a falta do acompanhamento de saúde, que é uma exigência do Bolsa Família. Caso ele continue sem essa atualização, por repetidas vigências, pode ocorrer a suspensão ou até o cancelamento do benefício”, conclui.

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