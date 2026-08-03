Manaus inicia campanha para atualização vacinal de crianças e adolescentes

A Campanha de Multivacinação 2026 foi iniciada nesta segunda-feira, 3/8, direcionada para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (de zero a 14 anos, 11 meses e 29 dias). Coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha pretende ampliar a cobertura vacinal no município, tendo 172 salas de vacina para atender a população nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural.

A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explicou que as ações da campanha de multivacinação seguem a orientação do Ministério da Saúde para o reforço na oferta de todos os imunizantes preconizados no Calendário Nacional de Vacinação e que estão disponíveis para crianças e adolescentes de até 14 anos.





“É importante alertar os pais e responsáveis de que ainda não atingimos a cobertura vacinal adequada no caso de vacinas contra poliomielite, difteria, tétano e sarampo. O sarampo é uma preocupação, com casos da doença em alguns países da América, incluindo Canadá, México e os Estados Unidos. Então, é importante procurar uma unidade de saúde para proteger nossas crianças e adolescentes contra doenças imunopreveníveis”, orientou Isabel Hernandes.

Em relação à cobertura vacinal para menores de um ano em Manaus, a vacina contra poliomielite atinge atualmente 94,24% desse grupo de crianças; a vacina Pentavalente, que é um imunizante que previne doenças como difteria e tétano, tem cobertura de 93,88%; e a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) atinge a cobertura de 81,69% das crianças nessa faixa etária. A cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95% para todas as vacinas, à exceção de HPV, Meningo ACWY, BCG e Rotavírus, para as quais a cobertura mínima é de 90%.

A partir desta segunda-feira, a Semsa, por orientação do Ministério da Saúde, também passou a ofertar uma segunda dose de reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP) no Calendário Nacional de Vacinação. Com a introdução da segunda dose de reforço, o esquema de vacinação passa a ser com a administração da vacina aos 2, 4 e 6 meses de vida, o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo aos quatro anos.

“Os pais devem levar os filhos até uma unidade de saúde para receber a segunda dose de reforço aos quatro anos, e avaliar o cartão de vacina para verificar possíveis atrasos na vacinação”, reforçou Isabel Hernandes.

Para a imunização, os pais e responsáveis devem apresentar o documento de identificação com foto da criança ou do adolescente, CPF ou Cartão SUS, e a caderneta de vacinação.

A artesã Anita Ferreira Lima, do povo sateré-mawé, compareceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Santos Dumont, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste, no primeiro dia da campanha de multivacinação, levando a filha de 11 anos e o filho de dois anos para avaliação da caderneta de vacinação.

“Eles fizeram a avaliação e minha filha precisava receber uma dose de vacina contra o HPV, mas meu filho estava em dia com a imunização. Acho que essas campanhas são importantes para lembrar os pais, que têm filhos com atraso na vacina, a procurar a unidade de saúde”, destacou Anita Lima.

A campanha de multivacinação vai seguir até 1º/9. Nesse período, profissionais de saúde da Semsa irão realizar busca ativa de crianças e adolescentes com o esquema de vacina incompleto por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e outros sistemas disponíveis, e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) irão atuar para identificar e encaminhar crianças e adolescentes com atraso no esquema vacinal até uma Unidade de Saúde.

A lista com o endereço das salas de vacina em Manaus pode ser acessada no site da Semsa (https://www.manaus.am.gov.br/semsa/unidades/vacinacao/), incluindo as que atendem a população em unidades de saúde de horário ampliado, de segunda a sexta-feira após as 17h, e aos sábados das 8h às 11h, e nas USFs Carmem Nicolau e Leonor de Freitas, que atendem também aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.