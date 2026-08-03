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Idoso morre após ser atropelado por motociclista ao tentar atravessar avenida em Iranduba

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

Um idoso morreu após ser atropelado por um motociclista na tarde desta segunda-feira (3), no município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus. A vítima tentava atravessar uma das principais avenidas da cidade conduzindo uma bicicleta quando foi atingida violentamente pela motocicleta.

De acordo com informações preliminares, o impacto da colisão foi intenso e o idoso ficou gravemente ferido. Ele ainda chegou a agonizar por alguns minutos no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.


O motociclista também ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital do município, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.

Após a confirmação da morte, o corpo do idoso foi removido para o necrotério do hospital de Iranduba. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, que irão investigar as causas da colisão.

Por Correio da Amazônia

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