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TCE-AM participa de programa da Semed voltado a estudantes com altas habilidades

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Redação 5
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Foto: Joel Arthus

Reconhecer potencialidades, acolher diferenças e ajudar estudantes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) a desenvolverem suas capacidades são alguns dos objetivos de um programa de oficinas que conta com a participação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Ouvidoria da Mulher. A iniciativa atende 150 estudantes e também envolve professores e familiares em atividades on-line voltadas à orientação e ao desenvolvimento educacional e socioemocional.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o programa conta com profissionais de diferentes instituições e tem a participação do TCE-AM como resultado de uma parceria construída com a Secretaria. A aproximação ocorreu a partir do projeto “Cunhantãs e Curumins da Igualdade”, iniciativa do Tribunal da qual a Semed participou. Nesta nova ação, é o TCE-AM que contribui com a programação desenvolvida pela rede municipal.


“Ao apoiar uma iniciativa como essa, o TCE-AM também cumpre seu papel de contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e para a garantia de oportunidades de desenvolvimento, principalmente para os estudantes e suas famílias, além dos educadores”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

A participação do Tribunal ocorre por meio da equipe técnica da Ouvidoria da Mulher. A psicóloga Simone Cardoso Dantas vai atuar com os estudantes em temas ligados ao autoconhecimento e aos aspectos socioemocionais, enquanto a assistente social Klíssia Picanço vai orientar pais e responsáveis. Já a diretora da Ouvidoria da Mulher, Ana Paula Aguiar, que também acompanha a iniciativa, irá abordar com os professores a questão de como trabalhar com estudantes com AH/SD.

“A gente acredita muito no tripé aluno, escola e família”, afirma Ana Paula. Para ela, orientar os responsáveis contribui para o desenvolvimento das habilidades e para o apoio às necessidades socioemocionais dos estudantes.

O programa

O programa terá cinco oficinas on-line, realizadas semanalmente durante três meses, com atividades sobre autoconhecimento, autoestima, emoções, bullying, convivência e frustrações. Pais, responsáveis e professores também receberão orientações sobre desenvolvimento, autonomia, rede de apoio e estratégias pedagógicas.

A ação reúne profissionais de seis instituições: Secretaria Municipal de Educação (Semed), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Escola Humanizada da UEA, Kumon Parque 10 e Ouvidoria da Mulher do TCE-AM.

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