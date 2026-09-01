quinta-feira, 3 de setembro de 2026
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Guarda Municipal prende foragido e apreende moto com placa adulterada

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Redação 5
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Fotos: Divulgação/Semseg

A Prefeitura de Manaus, informa que a Guarda Municipal de Manaus (GMM) realizou, duas ocorrências nas zonas Oeste e Norte da capital, que resultaram na detenção de um indivíduo com mandado de prisão em aberto por estelionato e na apreensão de uma motocicleta com placa de identificação adulterada.

Na primeira ocorrência, na zona Oeste, as equipes foram acionadas por populares, que relataram a presença de um grupo fazendo uso de entorpecentes nas proximidades da praia da Ponta Negra. Durante a abordagem e identificação dos indivíduos, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra um dos abordados.


Diante da constatação, o indivíduo foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.


Foto: Divulgação/Semseg

Na segunda ação, na zona Norte, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento Tático Motorizado (Gtam) receberam informações do setor de inteligência da corporação sobre uma motocicleta com placa de identificação adulterada, que estaria circulando pela avenida Torquato Tapajós.

As equipes realizaram diligências na região e localizaram o veículo e o condutor. Diante da situação constatada, ambos foram encaminhados ao 19º DIP para os procedimentos cabíveis.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Guarda Municipal, mantém as ações de segurança em diferentes áreas da capital, contribuindo para a preservação da ordem pública e a proteção da população.

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