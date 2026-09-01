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Mendonça retira sigilo de ação sobre Vorcaro e mensagens com Moraes

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Redação 5
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Montagem mostra Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta 3ª feira (1º.set.2026) o fim do sigilo da PET 16.662, ação relacionada à investigação sobre o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e mensagens trocadas com o ministro Alexandre de Moraes. Leia a íntegra (PDF – 157 kB).

A ação foi aberta após a PF (Polícia Federal) apresentar novas informações sobre uma suposta “rede de monitoramento e influência” atribuída a Vorcaro na operação Compliance Zero. Segundo a PF, mensagens encontradas no celular do banqueiro indicariam que ele teve acesso antecipado a informações sobre investigações criminais e apurações do Banco Central que poderiam prejudicá-lo.


Mendonça não cita Moraes nominalmente no despacho. Relatórios da PF mencionam diálogos com uma pessoa inicialmente não identificada. Reportagem do Estadão identificou Moraes como o interlocutor.

O ministro afirmou que os novos elementos deverão ser analisados pelo Plenário do STF, em sessão presencial e pública. A data será definida pelo presidente da Corte.

Mendonça justificou o fim do sigilo pelo princípio constitucional da publicidade dos atos do Judiciário e pelo interesse público no caso.

*Com informação do Poder360

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