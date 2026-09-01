Aneel mantém bandeira amarela na conta de luz em setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária amarela em setembro. É o quinto mês consecutivo com cobrança extra, iniciada em maio.
A tarifa acrescenta R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Aneel, a medida ocorre quando as condições de geração são menos favoráveis e aumenta a necessidade de uso de usinas termelétricas.
No Amazonas, a cobrança vale para Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Parintins e Itacoatiara, municípios conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
Os outros 56 municípios do estado operam em sistemas isolados e seguem regras específicas de fornecimento e cobrança.
Confira os valores
🟩 Verde: sem cobrança extra
🟨 Amarela: R$ 1,88 a cada 100 kWh
🟥 Vermelha 1: R$ 4,46 a cada 100 kWh
🟥 Vermelha 2: R$ 7,87 a cada 100 kWh