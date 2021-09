TCE-AM realiza doação de 250 computadores a órgãos públicos do Amazonas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciou a doação de computadores para órgãos públicos do estado.

Ao todo, serão doados cerca de 250 computadores completos, com CPUs, monitores, mouses, teclados, e demais equipamentos necessários aos órgãos pré-cadastrados junto à Corte de Contas.

Inicialmente 120 computadores serão distribuídos para os 15 órgãos que assinaram o Termo de Doação.

Os outros 130 computadores a serem doados estão, neste momento, em fase de aperfeiçoamento para, em breve, serem doados aos órgãos já cadastrados no TCE-AM.

A assinatura do Termo de Doação ocorreu nesta segunda-feira (20), na sede da Corte de Contas. Assinaram o termo que irá disponibilizar os equipamentos 15 órgãos da administração pública do estado.

No ato da assinatura, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, destacou a visão do Tribunal em tentar contribuir com os demais órgãos públicos para uma maior qualificação das estruturas.

“Os equipamentos foram examinados pela nossa equipe de tecnologia e todos estão em ótimas condições de uso. É gratificante saber que podemos contribuir com os demais órgãos para aperfeiçoar as condições de trabalho, esperamos que os órgãos contemplados possam fazer bom proveito dos equipamentos”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Órgãos contemplados

Assinaram o Termo de Doação o Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco Guedes de Queiroz; a Secretaria das Cidades e Territórios; Batalhão de Policiamento de Trânsito; Instituição de Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência; Câmara de Vereadores de Careiro; Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas; Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas; Hospital e Pronto Socorro Zona Leste; Fundação Doutor Thomas; Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento de Parintins; Conselho Brasileira de Capelania; Polícia Militar do Amazonas; Instituto Vida Abundante; Fundação Alfredo da Mata, e Secretaria da Mulher de Manaus.