Julgamento de recurso de Adail Filho acontece nesta sexta-feira

Está previsto para esta sexta-feira (24), o julgamento do recurso da defesa do prefeito afastado de Coari (a 368 quilômetros de Manaus), Adail Filho. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai analisar o processo contra a decisão da Corte que confirmou a cassação da chapa de Adail decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Se o TSE recusar o recurso de Pinheiro, novas eleições serão realizadas em novembro. O prazo é de 40 dias para a realização de eleições.

Em dezembro do ano passado, o TRE-AM invalidou o registro de campanha por entender que a eleição de Adail Filho em 2020 corresponderia a um terceiro mandato seguido de um mesmo núcleo familiar. O pai de Adail Filho, Adail Pinheiro, já havia sido o prefeito da cidade.