Amom é um ‘bom menino’ mas não sabe o que é administrar uma cidade, diz Marcelo Ramos

Parece que a vida do que jogou lixo em Manaus nesta pré-eleição não será fácil. O ex-deputado federal e atual pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos, teceu críticas construtivas ao deputado Amom.





Ramos disse entre outras coisas, que o deputado em 2 anos teve mais de R$ 100 milhões em emendas parlamentares e não destinou um centavo para Manaus.

O Centro de Manaus tem problemas que existem desde as antigas administrações. Um prefeito que sabe como funciona a administração de uma cidade é capaz de mudar esse cenário.

Não é o caso de Amom Mandel. “Amom é um bom menino, gosto dele e acho que ele pode ajudar muito Manaus como deputado federal, mas não sabe como administrar uma cidade”, disse o pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos.

Para o petista, por ter pouca vivência e se guiar por marketeiro, Amom acaba errando. Prova disso é que, para o deputado federal, os problemas existentes no Centro de Manaus são culpa do presidente Lula.

No entanto, a responsabilidade do Centro de uma cidade é do prefeito. No caso de Manaus, as coisas boas da área central foram feitas graças ao dinheiro repassado pelo governo Lula.

Prova disso é que o mercado municipal, o paço municipal, a avenida Eduardo Ribeiro e a feira Manaus Moderna já fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Marcelo Ramos ainda explicou mais.

“Amom, está lhe enganando quem disse que dá para resolver os problemas do Centro em um só dia. A sua ação de domingo não vai ter ninguém, e, na segunda, tudo estará como antes”, disse Marcelo Ramos.

Ainda de acordo com Ramos, em dois anos de mandato como deputado federal, Amom já teve mais de R$ 100 milhões de emendas e nada foi destinado para o Centro de Manaus. Se eleito prefeito de Manaus, Marcelo Ramos pretende criar um programa de revitalização de praças, tal como o Largo de São Sebastião.

Além disso, ainda serão utilizados prédios abandonados para moradia e comércio de natureza turística. Haverá diálogos com os lojistas para definição de soluções de problemas do dia a dia.

“Vamos cuidar do Centro e quem nele trabalha e mora. Manaus precisa ser cuidada”, ressaltou Marcelo Ramos.

