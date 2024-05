Rio Guaíba transborda e alaga centros de treinamento em Porto Alegre

O rio Guaíba transbordou, causando alagamentos nos centros de treinamento do Grêmio e do Internacional nesta sexta-feira, 3 de maio, em Porto Alegre. Como resultado, as partidas do Campeonato Brasileiro agendadas para este final de semana foram adiadas, e os jogadores receberam folga.





De acordo com informações do governo, o nível do rio Guaíba alcançou 4,5 metros na tarde de hoje, devido às intensas chuvas na região. O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o volume das águas está aumentando em 8 centímetros por hora, e a previsão é que atinja 5 metros ainda nesta sexta-feira.

A última vez que o rio Guaíba ultrapassou os 4 metros foi em 1941, quando atingiu a marca máxima de 4,76 metros. Desde essa enchente histórica, que ocorreu há 83 anos, esta é apenas a quarta vez que o rio transborda além dos 3 metros estabelecidos como cota de transbordamento.

Fonte: Terra