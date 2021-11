TCE suspende licitação em Codajás

Um processo licitatório feito pela Prefeitura de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

A licitação diz respeito ao contrato de serviços de manutenção, capinação e poda de árvores nos prédios da gestão municipal.

O contrato tem valor de R$ 930,5 mil para a empresa W. J. Da Cruz e CIA Ltda. De acordo com denúncias, o documento tem indícios de vícios no edital que comprometem a lisura do certame e a competitividade.

A denúncia foi apresentada pela empresa Advisor Assessoria Empresarial Eireli, que alegou ter sido desclassificada por não apresentar uma declaração inexistente que “se encontrava prevista nas entrelinhas do edital, criando assim obscuridade e contradição no certame”.

Conforme determinação do TCE-AM, a Prefeitura de Codajás deverá se pronunciar sobre a denúncia.