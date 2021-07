Ted talks feitos para te fazer amar matemática

Por Rodolfo Milone

A matemática está em tudo. Faz parte da rotina e, às vezes, sem que as pessoas percebam. Em qualquer conta que seja feita, operação comercial, transação bancária ou mesmo em exames médicos e laboratoriais, ela está lá, sendo fundamental para os processos e para o entendimento de dados.

A principal disciplina de exatas está presente na ciência, na medicina, na engenharia e na agricultura, por exemplo, assim como nos jogos eletrônicos, que tanto fazem sucesso com os jovens. A matemática é provocadora, ensina a pensar e a ter raciocínio lógico. Instiga e estimula o desenvolvimento do cérebro humano.

Mas a matemática ainda encontra muita resistência por parte das pessoas, principalmente dos estudantes. Há jovens que tremem só de ouvir falar em termos como assíntota, limite e derivada.

É possível fazer alguém que tem horror à matemática se aproximar da disciplina e até começar a gostar dela. Basta uma pequena mudança na forma de olhar para a matéria, de modo que os cálculos fiquem bem mais amigáveis, e números e fórmulas sejam encarados sem medo.

A matemática é tema de muitos ted talks

A matemática é tema para várias discussões. De dissertações acadêmicas até um bate-papo, como os ted talks. “Ted” é uma sigla em inglês que pode ser traduzida como “tecnologia, entretenimento e design”. Já “talk” significa conversa. Com o objetivo de disseminar ideias e novos olhares para diversos temas, surgiu o Ted Talk: um evento global e sem fins lucrativos que reúne palestras curtas – com tempo máximo de 18 minutos – em transmissões pela internet.

A matemática já permeou alguns desses ted talks. Inclusive, eles são interessantes para quem quer se aproximar mais da disciplina, de conceitos como limites ou até mesmo entender como é possível aprender melhor sobre os seus cálculos. A seguir, confira alguns exemplos.

1) Ted Talk: “A matemática é o sexto sentido”

Visão, audição, olfato, tato, paladar e matemática. Os seis sentidos que possibilitam o ser humano ter uma experiência plena da vida. Essa é a tese defendida pelo youtuber Eddie Woo em seu ted talk. Ele confessa que sempre teve dificuldades com a matéria e não se entendia com números, fórmulas e símbolos, por isso preferia as disciplinas de humanas, não por acaso virou professor de idiomas e de História.

Tudo mudou quando, em conversa com outro professor, percebeu que havia escassez de professores de matemática na Austrália, país onde mora, e que ele poderia embarcar nessa jornada. Com o método certo, ele seria capaz de ser uma influência positiva para os alunos. A paixão pela matemática começa na hora do ensino, e Eddie usa a própria experiência para mostrar que a disciplina é acessível a todos.

2) Ted Talk: “Matemática é o segredo escondido para entender o mundo”

O matemático norueguês Roger Antonsen conta em sua apresentação que, na história da humanidade, sempre que não havia como definir algo, se inventava uma linguagem. A matemática seria exatamente isso. Ele dá exemplos sobre como existe um padrão por trás dessa matéria e como tudo está conectado.

Exibindo vídeos, Roger mostra como a mudança de perspectiva faz diferença. Ao incorporar mais um ponto de vista sobre algo, o aluno acaba aprendendo coisas novas. Ao desvendar os segredos por trás da disciplina, um novo mundo de descobertas se abre. Veja o ted talk dele clicando aqui.

3) Ted Talk: “A matemática é para sempre”

A apresentação do matemático espanhol Eduardo Sáenz de Cabezón trata sobre uma questão muito abordada por quem não gosta de matemática: “por que foi preciso estudar isso se não tem utilidade na minha vida?”. De forma bem humorada, ele mesmo responde que a matemática serve para controlar a intuição e comandar a criatividade das pessoas. Uma disciplina que ajuda a entender melhor o mundo.

Eduardo reforça que a matemática é um dos maiores esforços coletivos da história da humanidade e que ela é para sempre. Um dos exemplos ditos no vídeo é o Teorema de Pitágoras. Aconteça o que acontecer no mundo, o teorema segue verdadeiro e não vai mudar.

4) Ted talk: “As aulas de matemática precisam de uma reforma”

O educador norte-americano Dan Meyer toca em um ponto importante em seu Ted Talk: a forma como a matemática é ensinada nas escolas. Como professor da disciplina, ele tem a vivência para apontar pontos falhos no sistema que acabam não envolvendo os alunos que não se interessam pela matéria.

A preocupação de Meyer é que os estudantes desinteressados de hoje serão os adultos que comandarão o mundo amanhã. Sem gosto pela matemática, isso pode se tornar um problema para a sociedade, em sua visão. Ele questiona, ainda, a forma como os livros didáticos são feitos e aponta caminhos que podem favorecer uma maior aproximação dos alunos com a matemática.

5) Ted Talk: “Por que eu me apaixonei pelos números primos?”

O comediante Adam Spencer apresenta-se como um cara apaixonado por matemática desde criança. Era o aluno que ensinava a matéria aos colegas de classe e tirava suas dúvidas. É tão envolvido que chega a dizer que “os números são como notas musicais, com as quais a sinfonia do universo é escrita”.

Em seu ted talk, Spencer dedica sua apresentação aos números primos e sobre a busca incessante ao maior número primo que existe. É com essa paixão pela disciplina que ele tenta passar e mostrar aos estudantes que todos podem se envolver com a matemática de uma forma ou de outra.

Plataformas on-line para descobrir a matemática

Matemática e demais disciplinas de exatas não são um bicho de sete cabeças. Além dos ted talks que acabam quebrando o estigma que envolve cálculos e números, a internet oferece plataformas de estudo on-line para quem deseja se aprofundar no tema e entender melhor matérias como derivadas, por exemplo.

Uma delas, a Responde Aí, ajuda a destravar o medo de logaritmo, função, assíntota, limites e derivada, e mostra como pode ser bom aprender, de forma rápida e sem complicações.