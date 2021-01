Terceira noite da “Operação pela Vida” teve 20 detidos e 14 veículos apreendidos

Em Manaus, 20 pessoas foram detidas, entre a noite de ontem (16/01) e madrugada de hoje (17/01), por descumprirem a ordem que restringe a circulação de pessoas. No terceiro dia seguido de fiscalizações, as forças de segurança pública do Amazonas também apreenderam 14 veículos. Em todo o estado, a circulação nas ruas está restrita entre 19h e 6h.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, pediu que a população continue ajudando a polícia no trabalho de fiscalização. “Nós recebemos algumas denúncias de locais que estavam abertos e vamos ao endereço verificar”, disse.

Em uma das ocorrências, cinco indivíduos foram detidos nas proximidades de um bar, na rua Ramos Ferreira, Centro. Os detidos desta noite e madrugada foram conduzidos à Delegacia-Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de medida sanitária preventiva.

Trânsito – O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), apreendeu nove carros e cinco motocicletas. Os veículos foram recolhidos ao parqueamento do órgão por infração de trânsito e descumprimento do decreto. Durante a ação integrada, três pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas.

“Nós detectamos algumas ocorrências de carros irregulares, motos irregulares, e alguns motoristas inclusive dirigindo embriagados, o que é um absurdo. Mas a polícia está nas ruas para coibir esses problemas e fazer com que o decreto seja cumprido em prol da saúde de todos nós”, disse o secretário de Segurança.

Restrições – O Comitê de Enfrentamento da Covid-19, do Governo do Amazonas, aprovou a prorrogação do Decreto nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020, que se encerraria neste domingo (17/01).

Com a medida, segue suspenso o funcionamento das atividades econômicas não essenciais até o dia 31 de janeiro, bem como permanece a restrição de circulação de pessoas em todos os municípios do Amazonas, entre 19h e 6h. A publicação será feita no Diário Oficial do Estado (DOE) deste domingo (17/01).