Terminal de Cargas do Manaus Airport patrocina maior feira farmacêutica da América Latina

O Terminal de Cargas (TECA) do Manaus Airport, administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia e parte da rede VINCI Airports, estará presente na 28ª edição da FCE Pharma, a maior plataforma de negócios do setor farmacêutico na América Latina. O evento, que ocorre de 4 a 6 de junho no São Paulo Expo, na capital paulista, contará com a participação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), responsável pela administração da Zona Franca de Manaus (ZFM).





A presença do TECA no evento é uma estratégia para destacar as vantagens tributárias oferecidas pelo modelo econômico da ZFM. A FCE Pharma, juntamente com a FCE Cosmetique, espera atrair 21 mil participantes e contará com mais de 600 marcas, incluindo um aumento de 30% de expositores estrangeiros. Isso amplifica as possibilidades de conexões estratégicas e reforça a posição do terminal como um elo crucial na cadeia de distribuição de produtos farmacêuticos na região amazônica.

Infraestrutura do Terminal de Cargas do Manaus Airport

O terminal de cargas do Aeroporto de Manaus é o terceiro maior do Brasil, com capacidade para processar aproximadamente 300 toneladas de carga simultaneamente, ficando atrás apenas dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em Campinas (SP). O terminal é o único no país a possuir transelevadores aeronáuticos e um Centro de Controle Logístico (CCL), que permite monitoramento em tempo real dos processos operacionais, garantindo previsibilidade, rastreabilidade e agilidade.

Recentemente, o terminal modernizou seus processos de importação, exportação e internação, facilitando a industrialização de produtos na ZFM para posterior distribuição no Brasil.

Thiago Brandão, Gerente Cargo do Terminal de Cargas do Manaus Airport, enfatiza a importância estratégica do terminal: “A localização do terminal permite que o Manaus Airport funcione como um hub logístico aeroportuário para a América Latina, com ligação direta e rápida com Miami e conexões diárias com os principais polos consumidores do Brasil. Este evento é uma oportunidade ímpar para demonstrar nossa capacidade de oferecer soluções logísticas eficientes e seguras, além de divulgar as vantagens do modelo econômico da ZFM.”

Sobre o Aeroporto de Manaus e a VINCI Airports

O Aeroporto de Manaus, parte da rede VINCI Airports, está localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, e é um dos principais aeroportos da Região Norte. A VINCI Airports, a maior operadora privada de aeroportos do mundo, opera mais de 70 aeroportos em 13 países. Com expertise em desenvolvimento, financiamento, construção e gestão de aeroportos, a VINCI Airports se comprometeu com uma estratégia ambiental global desde 2016, visando atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.