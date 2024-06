Thales Almeida dá show na Copa Amazonas de Natação 2024

Com apenas 11 anos, Thales Almeida Rebouças, também conhecido como “Tubarão”, brilhou na Copa Amazonas de Natação 2024, realizada no parque aquático da Vila Olímpica de Manaus. O jovem atleta da equipe Aquática Nobre, localizada na Praça 14, Zona Sul, conquistou quatro medalhas de ouro, destacando-se como uma das grandes promessas do esporte.





Desde que começou a nadar aos oito anos, Thales já demonstrava potencial. Segundo sua mãe, Cleiliane Almeida Lima, os resultados vieram rapidamente. Na Copa Amazonas, ele se sagrou campeão nas provas de 50m livre, 100m livre, 100m costas e 400m livre, todas na categoria Petiz.

“Ele iniciou na natação apenas para aprender a nadar. Em 2022, perceberam seu talento e ele começou a baixar seus tempos nas provas. Hoje, está indo muito bem nos campeonatos, inclusive já aparece no ranking nacional. O próximo objetivo é se classificar para o Norte Nordeste, que acontece na Bahia”, contou a mãe orgulhosa.

Thales, aluno do sexto ano do Ensino Fundamental nas Escolas Idaam, divide seu tempo entre os estudos e os treinos. Admirador dos nadadores César Cielo e Michael Phelps, ele sonha em seguir os passos de seus ídolos e alcançar os Jogos Olímpicos.

“Sou muito fã do Cielo e do Phelps porque eles me inspiram a treinar mais, a me dedicar ao esporte e a ser um bom atleta nos 50m crawl (livre, a prova rápida da natação) e nas disputas de nado borboleta. Meu sonho é, como eles, me tornar um atleta olímpico”, revelou o jovem Tubarão da Aquática Nobre.

Apoio à Natação Amazonense

A natação no Amazonas conta com o apoio do Governo do Amazonas (Sedel), Ulbra Manaus, Freitas Consultoria Empresarial, Yara Água Mineral, Speedo, Hobby da Babiz (Bárbara Cristina) e Emanuel Sports & Marketing. A Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (FADA) é filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).