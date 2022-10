Time adversário coloca música de Shakira durante preparação de Piqué em partida

Após passar um tempo no banco de reservas do Barcelona, Piqué foi escalado para jogar a partida contra o Mallorca, no estádio do adversário. O que o zagueiro não esperava era receber uma provocação, envolvendo sua separação de Shakira, momentos antes do jogo.

Durante o aquecimento dos jogadores em campo, a equipe do estádio rival colocou nos alto falantes do estádio a música “Te Felicito”, de Shakira. Após toda a polêmica durante a separação e os boatos de traição, a canção foi entendida como uma indireta da cantora para o atleta.

Em um vídeo gravado por torcedores, Piqué aparece se aquecendo ao som da música. O jogador tenta não reagir ao que escuta e continua seu trabalho pré-jogo. A torcida adversária, claro, está rindo no vídeo. Essa não foi a primeira vez que o jogador foi hostilizado pela torcida.

Fonte: Purepeople