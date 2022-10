Justiça Federal afasta gerente da Codevasf por suspeita de recebimento de propina

A Justiça Federal no Maranhão determinou, na última quinta-feira (29), que a Polícia Federal (PF) cumprisse ordem de afastamento de um gerente da Companhia de Desenvolvimento dos Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) por suspeita de ter recebido propina das empresas envolvidas em desvios de dinheiro na instituição.

A PF também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do funcionário. Segundo as investigações, foi identificado o pagamento de cerca de R$ 250 mil para o gerente, o que levou ao pedido de afastamento de suas funções na estatal.

A segunda fase da operação Odoacro teve como objetivo desarticular a organização criminosa, formada por servidores públicos que ajudavam nas fraudes em licitações envolvendo a Codevasf.

Segundo a PF, o líder da organização colocava suas empresas e bens em nome de terceiros, além de ter contas bancárias ligadas a CPFs falsos, dificultando as investigações.

A primeira fase da Odoacro, deflagrada em julho, cumpriu busca na Codevasf, além de outros alvos. Os crimes sob investigação são fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A Codevasf informou que colabora com o trabalho da Justiça e que o processo judicial correspondente encontra-se sob segredo de Justiça.

“Assim que foi comunicada sobre o caso pelas autoridades, a Companhia prontamente afastou de suas funções o profissional associado aos temas sob investigação. A empresa possui sólida estrutura de governança implantada; indícios de conduta ilegal ou antiética por parte de seus funcionários são apurados, em quaisquer casos”, conclui nota divulgada pela estatal.

Fonte: CNN Brasil