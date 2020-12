Tiroteio em campo de futebol termina com um homem morto e outro ferido

MANAUS – Ednilson Barbaro do Nascimento de 31 anos, morreu e Sirlan Áraujo da Silva, 28 anos foi baleado durante um intenso tiroteio que aconteceu em um campo de futebol na noite de segunda-feira, (28), na avenida Autaz Mirim, bairro Cidade de Deus, comunidade Monte Sião, zona Norte de Manaus.

As vítimas estavam jogando futebol, quando homens armados se aproximaram e começaram a atirar contra Ednilson que seria o alvo dos criminosos. A vítima tentou correr mais acabou sendo atingida e levada para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, onde veio a óbito minutos depois. Já Sirlan, foi atingido com uma bala perdida no abdômen.

Ednilson estava utilizando tornozeleira eletrônica e já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia

