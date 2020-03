Tite chama Gabigol, Everton Ribeiro e B. Henrique para Eliminatórias

O técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira para os primeiros jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O treinador chamou três jogadores do Flamengo: Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro.

Além de Everton Ribeiro, do Fla, outra novidade é a convocação do volante Bruno Guimarães, do Lyon. O jogador de 22 anos tem sido um dos destaques do clube francês.

Em entrevista coletiva, o treinador negou qualquer contato com o clube carioca para falar sobre a convocação de três jogadores. “Não (teve negociação) com clubes, com nenhum, clube, como critério, é um início de Copa do Mundo, uma responsabilidade muito grande, um acompanhamento muito grande e de escolhas. [Temos] Autonomia de escolhas dos atletas”, afirmou.

A seleção estreia nas Eliminatórias no dia 27 de março, contra a Bolívia, em Recife. No dia 31, a equipe joga contra o Peru, em Lima. No total, Tite chamou 24 atletas, um a mais do padrão, por conta da suspensão que o atacante Gabriel Jesus tem de cumprir na partida contra os bolivianos, por conta de um cartão vermelho recebido na final da Copa América, no ano passado. Veja a lista abaixo:

Goleiros

Ederson (Manchester City-ING)

Ivan (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus-ITA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madri-ESP)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Felipe (Atlético de Madri-ESP)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA)

Meio-campistas

Arthur (Barcelona-ESP)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool-ING)

Coutinho (Bayern de Munique-ALE)

Atacantes

Bruno Henrique (Flamengo)

Everton (Grêmio)

Gabigol (Flamengo)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Richarlison (Everton-ING)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Fonte: UOL