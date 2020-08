Traficante que matou PMs morre em confronto com a polícia em Nova Olinda

Chefe do tráfico conhecido como “Bacurau” morreu em confronto com a polícia mais cedo, as informações dão conta que um homem deu entrada no hospital do município, já sem vida, após confronto com homens da PM, na manhã desta quarta-feira (05).

“Bacurau” é apontado como chefe do tráfico de drogas na região. Ele e seu bando seriam os autores da emboscada, realizada na segunda-feira (03), ao grupamento de policiais militares que deixou dois membros da equipe mortos e, segundo relatos de moradores da cidade, ele comanda com mão de ferro o acesso aos lagos e rios da região.

Informações dão conta que, além dele, outros sete membros do bando teriam sido mortos no confronto.

Mais informações no decorrer da operação.