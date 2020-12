Três municípios amazonenses estão entre os piores com qualidade de vida

Atalaia do Norte, Ipixuna e Itamarati aparecem na lista dos municípios com péssima qualidade de vida. O ranking faz parte do Índice Brasileiro de Privação (IBP), criado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e mede a desigualdade no Brasil.

Outras cidades que ocupam o ranking são dos Estados do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Alagoas. O estudo revela que há um abismo entre as regiões.

O IBP é calculado com base nos indicadores de privação nos domínios de renda, escolaridade e condições de domicílio. Com o índice, é possível mensurar as desigualdades sociais no Brasil e auxiliar autoridades e pesquisadores no avanço das políticas públicas.