Trio ‘agenoragostinhoeleo’ lança nova música inspirada pela quarentena

Ao celebrar um ano de trajetória, o trio “agenoragostinhoeleo” lançou sua nova música, “A pimenteira dela”, na última sexta-feira, 30/10. A canção é o primeiro single do disco de estreia da banda, previsto para ser lançado em 2021. O projeto foi contemplado pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus.

O lyric video da música já está disponível no YouTube, no link youtu.be/tABE_vmiT_E. Em ritmo de reggae dancehall, a música, composta por Agenor Vasconcelos e Magaiver Santos, faz referência a vivências da quarentena, benzimento e a simbologia da pimenta. “São elementos presentes na nossa cultura: a reza, o benzimento, a pimenteira para espantar o mau olhado. Foram inspirações que vieram nesse período de quarentena, causada o pelo novo coronavírus, durante a experiência do isolamento”, contou o baixista e vocalista Agenor.

“Gravamos o disco no Estúdio Supersônico. Após um mês e meio de ensaios intensivos no Estúdio Tupira, gravamos o disco em uma única sessão. Trabalhamos oito horas seguidas. A performance ao vivo do trio está registrada em 15 faixas. O disco será lançado, provavelmente, na segunda quinzena de janeiro de 2021”, completou.

O guitarrista do trio, Agostinho Guerreiro, pontuou os desafios de continuar produzindo durante o período de pandemia da Covid-19. “Foi diferente o processo de construção porque tivemos que ficar isolados e mandando as músicas via digital, mas saiu. Após a pré-produção, tivemos poucos encontros para reforçar as músicas porque a gravação foi ao vivo. Esse disco traz um pouco do resumo de nossas vertentes. Estamos curtindo muito e ansiosos para o lançamento”, disse.

Grupo musical

Dez anos depois da criação e produção da banda Alaídenegão, Agenor Vasconcelos formou um novo grupo, junto com Agostinho e Léo, guitarrista e baterista de outros projetos como a banda Selva Madre. Essa formação representa o encontro de gerações dedicadas à cena musical de Manaus. Desde 2005, os músicos realizam, de maneira independente, festivais e eventos periódicos, administram estúdios de ensaio/produção, espaços culturais, ministram aulas e diversas outras atividades dedicadas à música.

Agenor ganhou junto com a banda Alaídenegão o prêmio Melhor da Prata SESP Pompéia (São Paulo, 2013) e dois prêmios Xibé (AM) de melhor baixista e de melhor banda. Também produziu outros projetos, como A música das cachoeiras (Natura Musical), Amazônia Music Conspiração, Flor da Selva e Cauxi Eletrizado.

O prêmio Xibé também foi concedido em 2015 à Selva Madre, criação de Agostinho, que também trabalhou na produção da banda Ayuhuasca, sucesso do reggae local no início dos anos 2000. Já Léo é um baterista referência no Instituto Ritmos do Mundo, escola dedicada à bateria em Manaus, e integra as bandas Selva Madre e Jack e a Guitarra.