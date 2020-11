O prefeito de Tefé, Normando Bessa, deverá manter o pagamento dos servidores municipais seguindo as mesmas medidas adotadas durante a pandemia do coronavírus. A determinação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

As datas para os pagamentos de trabalhadores devem permanecer as mesmas. Conforme denúncias, o prefeito teria ido até uma comunidade de Tefé para cobrar o dinheiro dos servidores e agiu de forma intimidadora.

O município ainda se encontra em situação de emergência na saúde pública.