Trio de remadores brasileiros abandona Pré-Olímpico para auxiliar vítimas no RS

Atletas da seleção brasileira de remo abdicaram da disputa do Pré-Olímpico para ajudar no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Alef Fontoura (Pinheiros), Evaldo Becker (Flamengo) e Daniel Lima (GNU) estão trabalhando no resgate de famílias e animais ao lado de voluntários na sede do Grêmio Náutico União, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.





Evaldo, que competiria na categoria double skiff peso leve ao lado de Pietro Tuchtenhagen, explicou que teve que abrir mão do sonho olímpico devido à situação emergencial. A dupla conquistou a classificação ao Pré-Olímpico após vencer na repescagem dos jogos classificatórios, ocorridos na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, em março deste ano.

“Eu e Pietro optamos por não ir para o Pré-Olímpico com nossas famílias e amigos em meio a esse caos”, disse o atleta.

A competição está agendada para ocorrer de 19 a 21 de maio, em Lucerna, na Suíça. Entre os brasileiros já classificados para Paris estão Lucas Verthein, no skiff simples masculino, e Beatriz Tavares, no skiff simples feminino.

“Nós temos guia e material para resgatar mais pessoas, mas, no momento, não temos um barco para continuar nossos trabalhos”, afirmou Alef.

Enquanto aguardam a chegada do barco necessário, os remadores se juntam aos voluntários no Grêmio Náutico União e trabalham na sede do clube em Moinhos de Vento, dedicados ao auxílio das comunidades afetadas pela enchente.

Fonte: ge