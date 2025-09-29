Trio é preso ao tentar arrombar cofre de agência bancária em Manicoré

A Polícia Militar prendeu, na madrugada de domingo (28), três homens suspeitos de tentar arrombar o cofre de uma agência bancária em Manicoré, município a 332 km de Manaus.





De acordo com a polícia, as prisões ocorreram após uma denúncia anônima, enquanto equipes faziam o policiamento em apoio à Festa da Melancia. A informação recebida era de que suspeitos haviam entrado nos fundos da agência, localizada na avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois homens dentro do prédio cavando um buraco para ter acesso ao cofre, enquanto o terceiro aguardava do lado de fora.

Com eles, foram apreendidos diversos equipamentos usados na tentativa de arrombamento, incluindo uma lixadeira elétrica, um martelete, dez discos de policorte, uma esmerilhadeira, marreta, cabos elétricos, além de papel alumínio e mantas térmicas. O material, segundo a polícia, representa um prejuízo estimado em R$ 15 mil para os criminosos.

O trio foi levado para a 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi constatado que dois deles já tinham passagens pela polícia.

Por Correio da Amazônia