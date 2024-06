Troca de alimentos por ingressos para Festa dos Visitantes 2024 é estendida em Parintins

O Governo do Amazonas estendeu para esta quarta-feira (26/06), a partir das 10 horas, a troca de alimentos não perecíveis por ingressos para a Festa dos Visitantes de 2024, que pelo segundo ano será no Bumbódromo e conta com o patrocínio da empresa Eneva. O ponto de troca continuará sendo na Escola Estadual São José Operário, na rua Oneldes Martins, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).





A ação está sob a coordenação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Serão arrecadados dois itens de alimentos não perecíveis em troca de um ingresso por CPF.

“A gente aqui, dessa forma, segue a determinação do governador Wilson Lima, de contemplar a população tanto de parintinenses como aqueles visitantes que tão vindo para Parintins assistir o festival”, afirmou o secretário de estado de Cultura, Marco Apolo, destacando que no dia 27 também terão ingressos disponíveis.

A secretária executiva do FPS, Kathelen Braz, destacou que os itens mais arrecadados no primeiro dia foram açúcar e arroz. “Pedimos à população que também tragam outros alimentos como farinha de mandioca, leite em pó integral, feijão e café. Lembrando que são dois itens por ingresso, sendo um ingresso por CPF”, disse.

Os alimentos arrecadados serão entregues no dia 1º de julho para entidades privadas sem fins lucrativos de Parintins credenciadas pelo edital lançado na segunda-feira (24/06) pelo FPS, disponível no link https://www.amazonas.am.gov.br/editais/.

Apoio

A ação de troca de ingressos conta com a participação e apoio das Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Produção Rural (Sepror), Educação e Desporto (Seduc )Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O reforço na segurança foi realizado por equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para apoiar a organização das filas e ordenamento das pessoas no local.

Parte da rua Padre Jorge Frezine também foi interditada pelo Detran-AM para melhorar o fluxo da população que aguardava a entrada na escola, que é ponto de troca.

Neste ano, as pessoas da fila contaram, ainda, com a hidratação pelos copos de água da Cosama com distribuição por meio de um trabalho em conjunto com os tricicleiros que auxiliaram no deslocamento da equipe.

Fiscalização

A venda das pulseiras da ‘Festa dos Visitantes’ é proibida e caso alguém seja flagrado realizando a comercialização, terá a pulseira recolhida pela Polícia Militar. Dentro do evento também não será permitida a permanência sem a pulseira de identificação.

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), a Festa dos Visitantes vai contar, ainda, com o apoio das empresas Bradesco, o Boticário e Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA).

Atrações locais

A festa contará com um palco 360º para receber os shows de Márcia Novo, Uendel Pinheiro, DJ Rafa Militão, Rebecca Grana, Leonardo Castelo e Jr Paulain, além de Paula Gomes e Márcia Siqueira.

