Trump ficou US$ 500 milhões menos rico durante pandemia

O empresário do ramo imobiliário e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve sua dívida aumentada pela pandemia do novo coronavírus.

As receitas de seus hotéis em Washington e Las Vegas caíram em mais da metade, de acordo com informações de um relatório publicado pelo governo americano, divulgadas pelo jornal O Globo.

O setor imobiliário viu suas receitas baixarem por conta da pandemia pela falta de turistas e da renda da população. Quando era presidente dos EUA, Trump insistiu que viajar dentro do país era seguro.

“A receita do Hotel Trump em Washington, que ele tentava vender, caiu de US$ 40,5 milhões um ano antes do período em questão para US$ 15,1 milhões. Em Las Vegas, as vendas relacionadas a hotéis diminuíram de US$ 23,3 milhões para US$ 9,2 milhões. Outra propriedade importante de Trump, o Doral Golf Resort em Miami, teve queda na receita de US$ 77 milhões para US$ 44 milhões”, informa reportagem d’O Globo.

Além disso, “seus campos de golfe no Reino Unido e na Irlanda tiveram a receita reduzida em cerca de dois terços — parte de um recuo generalizado de 27% na receita com golfe na comparação anual”.

A reportagem ainda informa que a receita de Trump diminuiu para algo entre US$ 273 milhões e US$ 308 milhões, entre 2020 e os primeiros 20 dias de 2021.

“Em sua primeira divulgação financeira como presidente, em 2017, Trump relatou ganhos de mais de US$ 528,9 milhões em 15 meses e meio, incluindo seus primeiros três meses de mandato”, continua a reportagem.

O patrimônio de Trump está em US$ 2,5 bilhões, isto é, US$ 500 milhões a menos do que quando ele assumiu o cargo, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Além disso, suas dívidas aumentaram para mais de US$ 1 bilhão.

