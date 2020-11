Último grupo do Saque FGTS Emergencial recebe R$1.045 nesse sábado (14)

A partir deste sábado, 14 de novembro, os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro e que têm conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão sacar o valor do FGTS emergencial.

Aqueles trabalhadores que ainda não estão aptos a receber, ou que optaram por não levar o dinheiro, têm até o final do ano para liberar o saque no valor de R$ 1.045.

O saque pode ser de uma conta ativa ou inativa, ou seja, do emprego atual ou de empregos anteriores.

Segundo a Caixa, os trabalhadores qualificados já receberam o crédito dos recursos na Poupança Social Digital.

O FGTS emergencial foi uma das medidas encontradas pelo Governo Federal para ajudar os brasileiros a lidar com a crise econômica causada pela pandemia Covid-19. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao fundo de garantia.

Saídas de saque e transferência de valores creditados estão sendo liberadas gradualmente. Confira a data de acordo com o cronograma.

Desde o dia 31 de outubro, os nascidos em setembro e outubro poderão sacar o valor depositado nas contas.

Fonte: Brasil News