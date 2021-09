UNICEF realiza avaliação do Viva Melhor Sabendo Jovem em sete capitais

Para avaliar os principais resultados da implementação da estratégia do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ), uma estratégia em saúde do UNICEF e parceiros para adolescentes e jovens, entre 15 e 29 anos, ao diagnóstico oportuno do HIV/aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, ocorre um workshop para revisão dos conteúdos e resultados obtidos da iniciativa, produção e divulgação de material.

Em Manaus, o evento aconteceu com o encontro da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens (RNAJVHA), quando serão discutidas estratégias para seu fortalecimento.

A implementação bem-sucedida do VMSJ envolve gestão intersetorial, pesquisa para identificação e mapeamento das populações-chave e prioritárias, capacitação de profissionais, intervenções comunitárias e, mais importante, a participação e protagonismo de adolescentes e jovens.

O projeto também tem histórico nas capitais dos estados do Ceará, Amazonas, Pernambuco, Maranhão, São Paulo e, Espírito Santo.

“Apesar dos grandes avanços na resposta ao HIV/aids no Brasil, a infecção continua a apresentar tendências de crescimento entre adolescentes e jovens, demonstrando que muitos desafios na prevenção e controle do vírus HIV ainda persistem. Nesse contexto, o Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ) busca garantir a ampliação do acesso de adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos ao teste do HIV/aids e outras infecções sexualmente transmissíveis e, dessa forma, temos por objetivo facilitar o início imediato ao tratamento e a retenção a esse tratamento, nos casos positivos, para que cheguem à carga viral indetectável”, esclarece Antônio Carlos Cabral, especialista em Saúde e HIV/aids do UNICEF Brasil .

“O Programa de HIV/aids do UNICEF, baseado nos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude, apoia o Governo Brasileiro, com o intuito de obter melhores resultados nas políticas públicas relacionadas a este tema. Os eventos que estaremos realizando em sete capitais brasileiras visam avaliar a iniciativa o quanto avançamos e os ajustes necessários para chegar onde queremos”, salienta Javier Angonoa, consultor de saúde do UNICEF para avaliação do Viva Melhor Sabendo Jovem.

Sobre o VIVA Melhor Sabendo Jovem

A estratégia em saúde do UNICEF e parceiros visa a ampliação do acesso de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos ao diagnóstico oportuno do HIV/aids e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Além disso, incentiva a testagem e, nos casos positivos para o HIV, a adesão imediata ao tratamento. A iniciativa também tem como prioridade a continuidade dos jovens testados positivos na Terapia Antirretroviral (TARV) e no acesso às informações sobre prevenção e autocuidado, por meio da formação entre pares.