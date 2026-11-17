O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está abrindo novas vagas para castração gratuita de cães e gatos do bairro São José Operário e entorno, zona Leste de Manaus. A ação acontece de 23 a 27 de novembro e faz parte da estratégia de descentralização dos serviços do CCZ, permitindo que tutores de diferentes regiões da cidade tenham acesso facilitado ao serviço.

A partir de quinta-feira, 19/11, às 14h, os tutores poderão realizar o agendamento on-line da cirurgia, por meio do site oficial do CCZ Manaus: https://ccz.manaus.am.gov.br/. As vagas são limitadas ao período em que a Unidade de Vigilância de Zoonoses estará instalada no bairro.





Para a realização das cirurgias, entre os dias 23 e 27/11, a unidade estará estacionada no Centro de Convivência Prefeito José Fernandes, localizado na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, São José Operário.

De acordo com o gerente do CCZ, o veterinário Rodrigo Araújo, a castração não apenas contribui para o controle populacional e o bem-estar de cães e gatos, mas também é uma importante estratégia de saúde pública. “A redução do número de animais em situação de rua e abandonados previne a transmissão de diversas doenças”, diz.

A castração integra as ações de prevenção e controle da esporotricose animal em Manaus. A esporotricose é uma doença que pode ser transmitida dos animais para as pessoas (zoonose). Ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, controle populacional e guarda responsável são fundamentais para evitar a sua ocorrência no município.

“Castrar é um ato de responsabilidade e cuidado, e contribui para a saúde dos animais, a proteção da população manauara e a prevenção das zoonoses”, reforça o veterinário.

Condições de saúde

O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, explica que o cão ou gato deve ter idade mínima de 5 meses e estar saudável. O profissional alerta que, caso seja detectada alguma infestação ou condição adversa durante a chegada do animal ao Castramóvel, a castração não será realizada.

“É fundamental que o animal esteja livre de carrapatos, pulgas e outros parasitas, pois isso traz risco de complicações e até mesmo de morte ao animal”, explica.

Também é essencial que os animais estejam em jejum, de água e comida, por ao menos seis horas antes da cirurgia.

O gerente do CCZ chama a atenção para a responsabilidade dos usuários ao agendar o serviço. Caso não seja possível comparecer ao serviço já agendado, o atendimento pode ser cancelado pelo site do CCZ (https://ccz.manaus.am.gov.br) com até 24 horas de antecedência. Isso contribui para que a vaga possa ser redirecionada a outros animais que aguardam na fila de espera.

“As vagas são limitadas, e essas faltas afetam o rendimento do serviço ofertado no Castramóvel, na medida em que os procedimentos previstos deixam de ser realizados”, lamenta o veterinário.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do CCZ, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no número (92) 98842-8359.