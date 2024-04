Unidade Móvel de Saúde da Mulher atende em novo local a partir desta segunda, 29

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que a Unidade Móvel de Saúde da Mulher, que atende as usuárias da zona Leste da capital, funcionará em novo local a partir desta segunda-feira, 29/4. A estrutura móvel ofertará seus serviços de saúde na rua Glória, 4, no bairro Val Paraíso, a partir das 7h.





As demais unidades gerenciadas pela Semsa, que estão atendendo o segmento feminino nos Distritos de Saúde (Dias) Norte, Sul, Oeste e Rural, permanecem ofertando os serviços nas mesmas localidades.

Em funcionamento desde julho de 2023, a iniciativa de levar atendimento ao público feminino por meio de estruturas móveis tem o objetivo de fortalecer a política de saúde da mulher atuando sobretudo em áreas de vazios assistenciais, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Até a primeira quinzena de abril, mais de 90 mil atendimentos foram realizados.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reafirma a importância do serviço para fortalecer as ações de promoção de saúde e prevenção de agravos. “Esse é um compromisso que a Prefeitura de Manaus vem cumprindo a cada atendimento realizado. As unidades são essenciais para permitir que os serviços alcancem as mulheres que moram nos vazios assistenciais de saúde”, enfatiza.

Carteira de serviços

A oferta de serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS) contemplam o atendimento pré-natal, prevenção e rastreio de casos de câncer de mama e do colo do útero. Consultas médicas e de enfermagem, procedimentos como ultrassonografia, mamografia, coleta e exame preventivo do câncer do colo do útero, dispensação de medicamentos e testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A realização de exames e procedimentos ocorre mediante apresentação de documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Acesso e cobertura

Criado com o objetivo de ampliar o acesso da população feminina à assistência básica, o serviço itinerante da Semsa começou a funcionar há nove meses, dispondo de três unidades para atendimento de moradoras das zonas distritais de saúde Norte, Oeste e Leste.

No início deste mês, duas novas estruturas passaram a integrar o serviço, reforçando a cobertura de saúde básica com foco na população feminina das áreas dos Distritos de Saúde Sul e Rural.

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua 9, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, ao lado da escola municipal Alfredo Nascimento

De 22/4 a 3/5

Zona Sul

Rua 24 de Agosto, s/n, bairro Morro da Liberdade, atrás da praça molhada do Cajual, em frente ao abrigo emergencial Gecilda Albano

De 22/4 a 3/5

Zona Leste

Rua Glória, 4, Val Paraíso – Jorge Teixeira

De 29/4 a 3/5

Zona Oeste

Rua Agnaldo Archer Pinto, s/n, bairro Alvorada, próximo à igreja Cristo Redentor

De 22/4 a 10/5

Zona Rural

USF São Pedro, ramal do Leão, Km 37 da AM-010

De 8/4 a 2/