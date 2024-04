Homem é preso por receptação ao ser flagrado em moto roubada durante Operação

MANAUS | Um homem de 22 anos foi preso por policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia a Militar (PMAM), por suspeita de receptar uma motocicleta, que apresentava restrições de roubo no Estado de Rondônia. O flagrante ocorreu durante a operação Impacto, realizada na avenida João Camara, no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus.





O suspeito estava pilotando uma moto Suzuki preta, quando por volta das 23h43, passou pela barreira de fiscalização da Operação Impacto. Ao acessar o perímetro, as câmeras do “Paredão”, da Secretaria de Segurança (SSP-AM), identificaram que o veículo estava com restrição de roubo.

No trajeto, o suspeito foi abordado pelos policiais da 6ª Cicom, que confirmaram que a moto era roubada.

O homem foi preso e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por receptação.