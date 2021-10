Unidades de Saúde oferecem serviços de prevenção no ‘Outubro Rosa’

Como forma de facilitar o acesso ao maior número possível de usuárias da rede pública de saúde aos serviços e a uma série de cuidados voltados à prevenção ao câncer de mama e do câncer do colo do útero, a Prefeitura de Manaus está realizando a programação do “Outubro Rosa” de forma descentralizada.

Unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de todas as zonas da cidade, estão desenvolvendo atividades para estimular as mulheres a buscar o cuidado para evitar doenças. Nesta sexta-feira, 15/10, a Clínica da Família (CF) Antônio Reis, no São Lázaro, zona Sul, promoveu o “Circuito da Mulher”, com a oferta de atendimentos exclusivos para o público feminino.

De acordo com a secretária de Saúde do município, Shádia Fraxe, é muito importante que mulheres e homens participem das atividades.

Rejane Miranda, diretora da CF Antônio Reis, contou que no circuito, a mulher passa por várias “estações” de atendimento, com acesso a exames laboratoriais, inclusive hormonais, palestras, coleta de preventivo de rastreio, para mulheres de 25 a 64 anos, solicitação de mamografia e testes rápidos, para detecção de sífilis e hepatites B e C e orientações para uma alimentação saudável.

Distritos

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, tem participado da programação nos distritos. Nesta sexta-feira foi a vez do Disa Norte fazer a abertura oficial. Ele frisou que além da valorização do servidor, o evento reforçou a importância desse agente público como exemplo a ser seguido pela população.

“É importante que as servidoras pratiquem o autocuidado com a saúde, porque elas trabalham diretamente com a população, orientando e encaminhando sobre os cuidados para evitar o câncer de mama e do colo do útero, mas não podem esquecer de cuidar da própria saúde. E essa programação dos Disas, ao mesmo tempo em que destaca a valorização do servidor, também reforça seu compromisso com ele”, observou.

Saúde indígena

A saúde indígena também ganhou destaque com ações realizadas na comunidade Parque das Tribos, localizada no Tarumã, na zona Oeste de Manaus. Além de atendimentos nas áreas de ginecologia, foram realizadas palestras destacando a prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero junto aos grupos étnicos que vivem naquela comunidade.

Também foram realizadas consultas ginecológicas e coleta de material para exame preventivo, e disponibilizada a vacina contra o Papilomavírus humano (HPV), testes rápidos para detecção de sífilis e ações de educação em saúde, como palestras sobre nutrição e saúde bucal.

Zona rural

A comunidade Nossa Senhora do Livramento, no Tarumã-Mirim, zona rural de Manaus, também foi contemplada com as ações do “Outubro Rosa” com realização de consultas, exames, rodas de conversa, palestras, teatro e outras iniciativas de sensibilização sobre a importância do autocuidado.