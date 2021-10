Sistema previdenciário garante nível máximo em certificação

A Prefeitura de Manaus recebeu, nesta sexta-feira, 15/10, em uma reunião na sede da Manaus Previdência, a manutenção do nível 4 da Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS). O prefeito David Almeida celebrou a conquista e destacou o crescimento do sistema do município.

“Ressalto esse trabalho, essa certificação, e parabenizo toda a equipe da Prefeitura de Manaus. Eu sou daqueles que estabelece metas, fiscaliza e cumpre. Mas não estagnamos, buscamos sempre melhorias, avanços e novos caminhos, conquistas e horizontes”, enfatizou o prefeito David Almeida, durante a videoconferência de apresentação dos resultados.

A auditoria foi realizada pela empresa ICQ Brasil, por meio da Secretaria de Previdência. Entre os requisitos avaliados estiveram os três pilares, cada qual com seus tópicos: dimensões do controle interno, como a política de segurança da informação, gestão e controle da base de dados dos servidores; dimensões de governança corporativa, com processos relacionados a planejamento, transparência, ouvidoria, diretoria e conselhos; dimensões da educação previdenciária, como o plano de ação de capacitação e ações de diálogo com o segurado e a sociedade.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, ressaltou o trabalho realizado pela equipe e explicou a importância de alcançar essa meta.

“A manutenção do Pró-Gestão nível 4 representa a consolidação da gestão corporativa da Manaus Previdência. Mais uma vez comprovamos o cumprimento das 24 ações e obtivemos 100% do cumprimento do programa. Nossa intenção é avançar mais na qualidade da gestão para entregar um melhor serviço aos servidores ativos, aposentados e pensionistas”, explicou a diretora-presidente.

A Manaus Previdência tem por finalidade gerir o Regime Próprio de Previdência do Município de Manaus, garantindo os benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do Sistema de Previdência Municipal. A diretora-presidente salientou a importância, para a população, desse serviço prestado de maneira eficiente.

“Uma Previdência equilibrada significa também um maior equilíbrio fiscal, então a população ganha porque o Tesouro municipal deixa de investir recursos para pagar aposentadorias e pode investir mais na cidade”, complementou Benayon.