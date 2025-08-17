Uso do papel higiênico pode estar chegando ao fim

Japão diz adeus papel higiênico; alternativa eficiente e ecológica sem reformar banheiro





A notícia de que o Japão está dando adeus ao papel higiênico correu o mundo esta semana. A alternativa eficiente e ecológica é um vaso sanitário inteligente, conhecido como Washlet, que está transformando a forma como as pessoas cuidam da limpeza íntima.

Mais do que um simples assento com jato d’água quente, ele permite regular pressão, a temperatura da água e ainda tem funções de secagem com ar quente, aquecimento do assento e até controle remoto.

Mais tecnologia no banheiro

E não precisa trocar de vaso. Os modelos podem ser instalados em sanitários comuns. Isso facilita porque não precisa de reforma em casa. A novidade chegou a vários países e começa a conquistar o público no mundo pela praticidade e eficiência.

A ideia é simples: trocar o uso constante do papel por um sistema de água que limpa melhor e evita irritações.

Higiene profunda

A higiene também é mais profunda e segura com assento com jato d’água porque há menos contato direto, diminuindo a propagação de bactérias e vírus.

Além de ecológico, o sistema é mais delicado com a pele porque reduz risco de irritações e infecções. Segundo a opinião pública local, a ideia pode, em breve, substituir de vez o papel higiênico.

Preço do apel higienico ao meio ambiente

O impacto ambiental do papel higiênico é enorme: milhões de árvores são derrubadas, toneladas de água e energia são gastas e uso de produtos químicos ainda contamina os rios.

Um único rolo pode exigir centenas de litros de água para ser produzido, sem contar transporte e embalagens.

