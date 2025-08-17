Câmara e Senado vão instalar CPMI mixta para apurar fraudes ao INSS ainda nesta semana

Hugo Motta da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, se comprometeram a instalar o colegiado para CPMI que vai apurar fraudes ao INSS ainda nesta semana





A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será instalada nesta semana, após a definição dos nomes de seus membros e da escolha do relator.

O colegiado vai apurar um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões que, segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, movimentou R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Presidência da CPMI

A presidência da comissão ficará com o senador Omar Aziz (PSD-AM) e a relatoria será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). O parlamentar afirmou que pretende liderar os trabalhos de forma técnica, imparcial e transparente.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), garantiu que a instalação será realizada ainda nesta semana, em acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). “Há um compromisso desta presidência e do presidente Hugo Motta de que na semana que vem nós faremos a instalação da CPI mista do INSS”, afirmou Alcolumbre.

Deputados e senadores

A comissão será formada por 15 deputados e 15 senadores titulares, além de suplentes em igual número. A indicação dos integrantes está em fase final de definição pelos líderes partidários e deverá respeitar a proporcionalidade entre partidos e blocos. Pelo PL, são cotados Coronel Fernanda (MT) e Coronel Chrisóstomo (RO), enquanto o PT já confirmou o deputado Paulo Pimenta (RS) entre seus representantes.

Em todo o país, até 11 de agosto, mais de R$ 1 bilhão foi pago a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas lesados pelos descontos indevidos.