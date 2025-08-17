População participa da inauguração da ‘Faixa Liberada’ na avenida Getúlio Vargas

Para impulsionar a economia da região central de Manaus, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, reforçou, neste domingo, 17/8, que a “Faixa Liberada” da avenida Getúlio Vargas, Centro, será inaugurada no próximo domingo, 24/8. A ação faz parte do projeto “Centro Vivo”.
“Vamos aproveitar que a avenida é um grande boulevard, com muitas árvores e muita sombra. Estamos aqui revitalizando toda a avenida, para que, no próximo domingo, a gente possa realizar a primeira ‘Faixa Liberada’ no centro de Manaus”, anunciou o prefeito.
O projeto “Centro Vivo” terá como primeira ação a “Faixa Liberada” na avenida Getúlio Vargas, entre 5h e 12h, oferecendo diversas atividades gratuitas, como futebol de sabão, fazendinha, música ao vivo, zumba, patinetes, bicicletário e brinquedos infantis.
“Vamos ter aqui piscina de bolinha, pista de futebol de sabão, vamos colocar aqui a fazendinha e, sem dúvida alguma, nós vamos revitalizar o Centro, atraindo ainda mais a população. Estão todos convidados, domingo que vem, a partir das 7 horas da manhã, você pode vir aqui para o Centro participar conosco da primeira ‘Faixa Liberada’ na avenida Getúlio Vargas”, completou o prefeito.
O “Mutirão no Bairro” que está sendo realizado no Centro está entrando na sua terceira semana de ações, com foco na melhoria da infraestrutura, limpeza, assistência social e na reestruturação das atividades econômicas, beneficiando lojistas, feirantes, ambulantes e, principalmente, para a população.