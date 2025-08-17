Torcida do Palmeiras sofre tentativa de emboscada na Dutra; PRF evita confronto

Na manhã deste domingo (17), torcedores do Palmeiras sofreram uma tentativa de emboscada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Arujá (SP), enquanto seguiam escoltados para o Rio de Janeiro. O grupo estava a caminho da capital fluminense para acompanhar a partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 14 ônibus com integrantes de uma torcida organizada palmeirense foram abordados por torcedores de uma equipe rival ainda não identificada, que desceram de veículos e tentaram interceptar o comboio por volta das 9h, no km 206 da rodovia.

Os suspeitos usaram bombas e rojões durante a tentativa de ataque. Parte dos palmeirenses também desceu dos ônibus, mas a PRF conseguiu intervir rapidamente e controlar a situação antes que houvesse confronto direto. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a PRF informou que a escolta foi mantida e o trajeto prosseguiu com segurança até o Rio. As equipes continuam acompanhando os torcedores para evitar novos incidentes.

O caso está sob investigação do Ministério Público de São Paulo, que tenta identificar os responsáveis pela ação.

Ataque da Gaviões na Mancha Verde na Dutra. pic.twitter.com/Huu1RIr8M4 — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) August 17, 2025

Fonte: Uol