Torcida do Palmeiras sofre tentativa de emboscada na Dutra; PRF evita confronto

Na manhã deste domingo (17), torcedores do Palmeiras sofreram uma tentativa de emboscada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Arujá (SP), enquanto seguiam escoltados para o Rio de Janeiro. O grupo estava a caminho da capital fluminense para acompanhar a partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 14 ônibus com integrantes de uma torcida organizada palmeirense foram abordados por torcedores de uma equipe rival ainda não identificada, que desceram de veículos e tentaram interceptar o comboio por volta das 9h, no km 206 da rodovia.

Os suspeitos usaram bombas e rojões durante a tentativa de ataque. Parte dos palmeirenses também desceu dos ônibus, mas a PRF conseguiu intervir rapidamente e controlar a situação antes que houvesse confronto direto. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a PRF informou que a escolta foi mantida e o trajeto prosseguiu com segurança até o Rio. As equipes continuam acompanhando os torcedores para evitar novos incidentes.

O caso está sob investigação do Ministério Público de São Paulo, que tenta identificar os responsáveis pela ação.

