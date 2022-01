Vacinação contra Covid-19 será ampliada para supermercados de Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a implantação de postos de vacinação em supermercados de Manaus, nesta quinta e sexta-feira (13 e 14/01), para aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19. A nova estratégia é uma parceria com a Prefeitura de Manaus e visa avançar na imunização e fazer frente ao aumento de casos da Covid-19, aos registros da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado.

O anúncio ocorreu durante visita à Carreta Vacina Amazonas, nesta terça-feira (11/01), no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona norte de Manaus.

“Há uma preocupação muito grande no sentido de fazer com que todo mundo se vacine. Aqui na capital a gente ainda tem mais de 100 mil pessoas que não tomaram sequer a primeira dose e no estado do Amazonas eu ainda temos algo em torno de meio milhão de pessoas que não tomaram a segunda dose. Por isso a gente está intensificando esse trabalho de vacinação. É a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19”, disse o governador.

Os supermercados que farão parte da campanha serão divulgados nas próximas horas. Dez estabelecimentos já aderiram à ação. Os pontos de vacinação estarão abertos a partir das 9h e funcionarão até 20h. As equipes da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Prefeitura de Manaus estarão nos locais para aplicar os imunizantes.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, disse que o Amazonas ainda não apresenta a transmissão comunitária da nova variante Ômicron, mas alertou que isso deve ocorrer nos próximos dias. Ele destacou que a população precisa fazer sua parte para evitar um aumento rápido do número de casos. Há 22 casos confirmados da nova variante.

“Nós vimos aí quatro ou cinco festas clandestinas serem fechadas, ninguém de máscara. Então a sociedade também precisa fazer a sua parte, cumprir as normas sanitárias, porque a transmissão ocorre na sociedade”, disse o secretário.

A secretária de Saúde da Prefeitura de Manaus, Shádia Fraxe, destacou que a rede municipal está preparada para realizar os atendimentos à população. “A prefeitura ampliou o horário de atendimento de 42 unidades, alguns até 21 horas e outros até 18 horas para dar oportunidade para que as pessoas que trabalham possam ir até uma unidade básica de saúde”, frisou.

As pessoas que testaram positivo para Covid-19 e apresentam sintomas leves devem procurar as unidades de saúde municipais, orientou a secretária. “Reforçamos também as orientações para que não sobrecarregue as unidades do Estado”, disse.

Carreta Vacina Amazonas – A unidade móvel, desde que retomou os atendimentos no dia 5 de janeiro, já aplicou mais de 6.451 doses de imunizantes, tendo registrado uma alta procura no último sábado, quando foram aplicadas 1.573 doses. Podem procurar a unidade móvel as pessoas que precisam tomar a primeira e segunda doses, além das doses de reforço.

De 8 a 30 de dezembro de 2021, enquanto esteve instalada na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, zona sul de Manaus, a Carreta Vacina Amazonas alcançou a marca de 9.578 doses aplicadas.

Vacinômetro – Em todo o estado, 5.563.403 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas até esta segunda-feira (10/11), sendo 2.779.985 de primeira dose, 2.249.199 de segunda dose, 56.968 com dose única, 477.220 de 1ª dose de reforço e 31 de 2ª dose de reforço.