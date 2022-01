Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas alerta sobre golpe do auto de vistoria

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) alerta a população sobre uma tentativa de golpe que vem sendo aplicada mediante mensagens de e-mail enviadas a empresários com o nome da corporação.

O Corpo de Bombeiros tomou conhecimento ainda que este tipo de golpe vem sendo aplicado em capitais de outros estados, como Roraima e Mato Grosso do Sul.

Nos e-mails encaminhados, os golpistas utilizam o nome da instituição para informar que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) supostamente estaria vencido e que, caso não fosse providenciada a regularização, o CNPJ da empresa seria suspenso.

O CBMAM ressalta que não envia e-mail para fazer cobranças, e portanto alerta que e-mails encaminhados com mensagens desse teor constituem provável tentativa de golpe.

Alguns empresários que comunicaram o recebimento de e-mails desse tipo à Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do CBMAM foram informados que possivelmente estariam sendo acometidos de prática de golpista.

Ao tomar conhecimento da situação, a Controladoria da DAT comunicou sobre o ocorrido à diretoria, que repassou a informação aos setores da corporação para a tomada de providências, de acordo com suas competências.

A DAT/CBMAM orienta ainda aos empresários e à população em geral que informações sobre os serviços oferecidos pela corporação quanto ao Sistema de Segurança contra Incêndio podem ser obtidas por meio do site http://sisgat.cbm.am.gov.br/. No endereço eletrônico, é possível obter a informação quanto ao tipo de atendimento a ser solicitado, se presencial ou on-line, dependendo do serviço pretendido.

O CBMAM informa que, em caso de recebimento de cobrança, via e-mail ou outra forma de correspondência, o cidadão deve comunicar imediatamente à instituição, via chat ou pessoalmente, para que as medidas cabíveis sejam tomadas pela corporação para coibir esse ou outro tipo de golpe, e assim resguardar a segurança dos usuários dos serviços prestados.

Auto de Vistoria

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é um documento que atesta que o empreendimento foi vistoriado e que os itens de segurança foram executados conforme o projeto aprovado e estão funcionando conforme previsto nas normas técnicas. O auto tem validade de um ano, e é o empresário que deve solicitar uma vistoria para renovação.

O documento é emitido pelo Corpo de Bombeiros, em conformidade com o Decreto nº 24.054, de 1º de março de 2004, que aprova o Regulamento do Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico em Edificações e Áreas de Risco, por sua vez instituído pela Lei nº 2.812, de 17 de julho de 2003.