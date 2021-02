Vacinação é fiscalizada em Manaquiri

A vacinação contra a covid-19 em Manaquiri (a 64 quilômetros de Manaus) vai ser fiscalizada. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou Procedimento Administrativo com a finalidade de acompanhar a implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 na cidade.

O município deverá informar a conta corrente específica e única, aberta para recebimento dos recursos federais destinados à execução do Plano de Ação para Vacinação, e a relação das pessoas vacinadas até as 19h do dia respectivo.

O documento deverá conter informações como nome, CPF, cargo que ocupa, função e local que exerce, tipo de prioridade em que se enquadra para receber a vacina, local onde foi feita a imunização, bem como sua disponibilização no Portal da Transparência do Município e no site do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

A Prefeitura de Manaquiri deverá disponibilizar, ainda, em site e nas redes sociais os dados e informações do plano de imunização, a fim de possibilitar o acompanhamento, em tempo real, pelo cidadão e pelos órgãos e controle.