Após confusão generalizada Lucas entra no confessionário e desiste do BBB21

O ator Lucas Penteado entrou no confessionário do Big Brother Brasil 21 no início da manhã deste domingo (7) e desistiu do BBB21.

“Agora vocês são 18 participantes e estão com condições iguais no programa. Lembrem-se de quem vocês são”, disse o Big Boss ao anunciar para a casa.

Em um determinado momento, ele chegou a gritar dentro do confessionário, som que foi ouvido pelo público que acompanhava pelo Globoplay.

O rapaz estava muito abalado desde que trocou beijos com Gilberto durante a festa. Ele foi acusado por alguns participantes de ter armado a situação para se fortalecer no jogo.

Mais cedo, ele inclusive procurou o economista. “Você vai ver que não é brincadeira. Tudo que eu faço agora é um erro. Se eu for eu, é um erro”, disse.

Gilberto abraçou o rapaz e pediu que ele fique tranquilo. “Relaxe, está de boa. Fique nervoso não”, aconselhou.

O beijo entre os dois na festa Holi deixaram os brothers perplexos. Do nada, eles começaram a trocar carinhos na pista de dança.

Três participantes ameaçaram deixar o Big Brother Brasil 21 na madrugada deste domingo (7).

Antes de Lucas, Arthur ameçou sair do reality. O bonitão arrumou as malas e foi até o confessionário após se sentir pressionado pela casa. Ele apertou duas vezes o botão para tentar sair da competição, mas não foi atendido pela produção.

Por fim, Karol Conká foi outra que queria ir embora da casa. A sister protagonizou um barraco daqueles com Carla Diaz e arrumou as malas para deixar a competição. “Quero ir embora, ver meu filho, jogar videogame, ver meus gatos, pra mim acabou”, disse ela.

Lucas deu um grito de dentro do confessionário.#redeBBB #BBB21 Reprodução TV GLOBO pic.twitter.com/mYUThnXQfN — Me chama de Vleiner (@desempregadutt) February 7, 2021

Fonte: Contigo!