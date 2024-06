Veículos são apreendidos em estacionamento irregular na zona Norte

Em mais uma ação visando aprimorar a circulação de veículos na capital, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apreendeu três veículos, na manhã desta quarta-feira, 5/6, na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona Norte, ao lado da praça de alimentação do Nova Cidade.





Os veículos estavam estacionados a mais de um metro da calçada, impedindo a passagem dos demais veículos, inclusive do coletor de lixo que atende aquela região.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que as fiscalizações são essenciais para melhorar a fluidez dos veículos.

“Essas operações são fundamentais para manter a ordem no trânsito de nossa cidade. Estamos comprometidos em garantir que as leis sejam respeitadas, para que todos possam ter um deslocamento seguro e eficiente. A cooperação da comunidade também é essencial e pedimos que os motoristas respeitem as regras de estacionamento”, disse.

O Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que estacionar afastado da guia, a mais de um metro, é uma infração grave (cinco pontos na CNH), cuja penalidade é multa de R$ 195,23 e medida administrativa de remoção do veículo.

Entre janeiro e abril deste ano, mais de dois mil veículos já foram autuados por estacionamento irregular.