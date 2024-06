Dia do Meio Ambiente: A importância da Pesquisa Científica

Data criada para sensibilizar a população mundial sobre as questões ambientais e alertar sobre as consequências dos danos causados ao planeta, neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) destaca alguns projetos, que reforçam a importância do amparo a estudos científicos e investimento continuados em pesquisas para uma melhor compreensão da realidade ambiental.





A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, ressalta que nos últimos 5 anos, o governador Wilson Lima encarou a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como áreas prioritárias para o encontro de soluções para o enfrentamento dos desafios ambientais no Amazonas.

“A decisão de tornar os investimentos em CT&I perenes no Amazonas tem propiciado ao Estado buscar, por meio da ciência, conhecimento que pode fundamentar políticas públicas e encontrar soluções eficazes para a conservação e preservação do meio ambiente na Amazônia”, comentou Márcia Perales.

Projeto BioClimAmazônia

A diretora-presidente da Fapeam lembra, ainda, que a Fapeam é a 5ª agência de fomento no mundo que mais investe em pesquisas sobre a Amazônia; e que o estado do Amazonas ocupa o 5º lugar no indicador Inovação entre as unidades federativas do Brasil.

Entre os projetos de pesquisa que se destacam está o estudo “Popularizando as múltiplas dimensões dos impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade amazônica junto à comunidade amazônida”, batizado de ‘BioClimAmazônia’, que traz a importância da educação ambiental e as dimensões dos impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade amazônica. A pesquisa é amparada pelo Programa Biodiversa/Fapeam: CT&I para Ambiência e Biodiversidade no Amazonas.

Desenvolvido por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), sob a coordenação da doutora em Biologia Integrativa, Fernanda Werneck, com a atuação de bolsistas e estudantes do Laboratório de Ecologia e Evolução de Vertebrados do Inpa (Leevi), a pesquisa visa popularizar a importância da conservação de espécies amazônicas, com foco em organismos ectotérmicos como os anfíbios e répteis (conhecidos coletivamente por herpetofauna) que, por dependerem de condições climáticas e ambientais locais para controlar suas temperaturas corpóreas, são considerados grupos ameaçados pelas mudanças climáticas globais.

“Nossa pesquisa objetiva quantificar os impactos das mudanças climáticas e as possíveis respostas de diversos grupos da herpetofauna com base em estudos ecológicos e evolutivos integrativos com abordagens científicas de ponta. Com o projeto BioClimAmazônia, nossa atuação visa melhorar os cenários e mitigar os impactos dessas crises através da educação ambiental e científica, resultando em melhorias significativas tanto sociais quanto ambientais”, destacou Fernanda Werneck.

Sensibilização ambiental para a educação básica

A questão ambiental também entra nas escolas, por meio de projetos de pesquisa amparados pelo Programa Ciência na Escola (PCE), outro programa coordenado pela Fapeam. É o caso da pesquisa “Desmatamento e gases poluentes: riscos ambientais para os ecossistemas amazônicos”, que incentivou a percepção dos estudantes sobre a influência do aumento dos gases do efeito estufa e sua contribuição para o aquecimento global, além de chamar a atenção para a importância da preservação e conservação da região.

Coordenado pela professora da disciplina de Biologia, Diana Nunes de Oliveira, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, os processos da pesquisa abrangeu desde a aplicação do questionário teste (com os demais estudantes), na tabulação dos dados, até a elaboração das cartas do jogo de dominó científico pedagógico, produto gerado a partir do projeto.

Cerca de 73,91% responderam saber que o aquecimento global está relacionado com a elevação da temperatura, enquanto 26,09% afirmaram que não sabem do que se trata, “o que demonstra a necessidade de continuar as ações de sensibilização com os estudantes sobre a temática ambiental, especificamente sobre seu papel na conservação ambiental”, disse a professora.

Debates

Na linha de popularização da ciência, a Fapeam também apoia a realização de eventos e simpósios que trazem debates em diversas áreas, incluindo a ambiental. Um exemplo é o “II Workshop Adapta II: um olhar para o futuro por meio da ciência e da capacitação”, que recebe apoio do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev).

Coordenado pelo doutor em Biologia de Água Doce e Pesca Interior Adalberto Luís Val, do Inpa, a ação promove a divulgação científica e a troca de conhecimentos sobre como organismos aquáticos tem se adaptado às mudanças climáticas e os diferentes desafios ambientais.

O Workshop será realizado, em Manaus, nos dias 13 e 14 de junho, no Auditório do Bosque da Ciência, do Inpa, localizado na Avenida Bem-Te-Vi, s/n, bairro Petrópolis. O evento é gratuito. As inscrições para ouvintes estão disponíveis até 12 de junho no link: https://www.even3.com.br/ii-workshop-do-inct-adapta-ii-440107/

Esses e outros projetos apoiados pelo Governo do Amazonas confirmam a importância dos investimentos em CT&I para o enfrentamento dos desafios que envolvem o meio ambiente e que precisam ser superados para cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda 2030 para o Brasil.