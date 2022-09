Venezuelano que ateou fogo em loteria recebe alta e segue para delegacia

MANAUS – O venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, que ateou fogo na loteria do Mercado Adolpho Lisboa, na Rua dos Barés, Centro de Manaus, recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira (8).

Ele estava internado no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio desde o dia 16 de setembro, quando realizou o incêndio criminoso. Na época, ele invadiu a loteria com galões de gasolina e depois incendiou. Ele foi agredido pela população que presenciou o ataque e se revoltou.

De acordo com a polícia, Luis Domingo foi levado para a sede do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde vai prestar esclarecimentos sobre o crime e depois será levado para um presídio da capital amazonense.

“Ele vai responder por homicídio consumado, em relação às três vítimas que morreram, homicídio tentado, em relação a vítima sobrevivente, e os crimes de incêndio e dano qualificado em relação ao prédio afetado”, disse o delegado Marcelo Martins, titular do 24ºDIP.

Sobre a questão se o venezuelano sofre de algum transtorno psiquiátrico ainda não foi confirmado, conforme o delegado. Segundo ele, a situação será avaliada na fase de ação penal.

Das quatro vítimas do incêndio, três morreram e uma segue internada. Stefani do Nascimento Lima, de 23 anos, Carlos Henrique Pontes, de 50 anos, e Henison da Silva Mota, de 33 anos, foram as vítimas que não resistiram aos ferimentos.