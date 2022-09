Metade dos candidatos ao governo do AM já teve registro deferido pela Justiça Eleitoral

Dos oito candidatos ao governo do Amazonas, quatro já tiveram seus registros de candidaturas deferidos pela Justiça Eleitoral. A informação consta no site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as candidaturas deferidas estão a de Carol Braz (PDT), Dr. Israel Tuyuka (Psol), Ricardo Nicolau (SD) e Wilson Lima (UB). Os demais candidatos Amazonino Mendes (Cidadania), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos) e Nair Blair (Agir) ainda aguardam pelo julgamento eleitoral.

De acordo com o calendário Eleitoral, 12 de setembro, 20 dias antes da data do primeiro turno, é o prazo final para que todos os pedidos de registro de candidatura – e eventuais recursos decorrentes do processo – tenham sido devidamente processados, analisados e julgados pelos tribunais eleitorais competentes.