Vereador Allan requer Auxílio Manauara e o Auxílio Emergencial, urgente

Pagamento do Auxílio Manauara para início imediato (urgente). Esse foi o requerimento que o vereador Allan (PSC) protocolou neste sábado (23/01) junto à Prefeitura de Manaus como forma de amenizar os impactos econômicos causados pela Covid-19, e por conta do endurecimento das medidas de restrições impostas pelo Governo do Estado e anunciadas na tarde de hoje (23/01).

O benefício do Auxílio Manauara foi uma promessa de campanha do prefeito David Almeida (Avante) e, de acordo com o parlamentar, o atual cenário que passa a cidade de Manaus, justifica a antecipação do pagamento, prevista para acontecer ainda em abril deste ano.

“O momento é agora, tem como se justificar a urgência dos auxílios. E não está em período eleitoral, mas em período de pandemia”, explicou Allan.

Além do executivo municipal, o vereador Allan enviou ofício ao Governo do Estado, bem como aos representantes do Amazonas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Allan aproveitou para encaminhar ofícios aos gabinetes dos presidentes do Senado (Davi Alcolumbre), da Câmara dos Deputados (Rodrigo Maia) e ao gabinete do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Ao Governo do Estado, Allan pede que seja criado um programa de pagamento de benefícios enquanto durar a pandemia. “O Estado tem que ver uma forma de auxiliar essas pessoas. Imagina para o trabalhador informal. Hoje ele não tem o que comer, então, tanto a prefeitura, quanto o Estado tem que encontrar uma forma de viabilizar esses recursos”, enfatizou.

Nos ofícios enviados ao Senado, Câmara dos Deputados e à presidência da república, Allan pede a volta do pagamento do benefício Auxílio Emergencial. Para isso, ele também endereçou o documento aos oito deputados federais do Amazonas e aos três senadores para que, juntos, façam coro para o retorno do benefício.

“Isso é importante. Tem muita gente morrendo de fome e o momento agora é de união. Tanto municipal, como estadual, federal, do executivo e a união dos parlamentos”, destacou o vereador.

No ofício encaminhado à Prefeitura de Manaus, Allan pede a suspensão do corte de água por parte da concessionária Águas de Manaus, por inadimplência durante o período de pandemia.

Texto: Jhonny Lima