Vice-prefeito faz vídeo atirando contra parede da própria casa

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o vice-prefeito de Catende, Antônio do Egito, disparando uma arma de fogo em sua própria casa. A Polícia Civil está investigando o caso, que envolve possíveis disparos e porte ilegal de arma de fogo.





Nas imagens, Egito assiste a um show da banda Calcinha Preta na TV e faz seis disparos, provocando a câmera antes de cada tiro.

A prefeita de Catende, Dona Graça Maria, lamentou o ocorrido e repudiou a atitude do vice-prefeito, enfatizando que tal comportamento não condiz com a forma como ela conduz a gestão do município. Ela ressalta que seu objetivo é manter Catende em destaque e respeitada, e atitudes como essa não serão toleradas.

Fonte: Diario de Pernanbuco