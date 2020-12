Victor Hugo é impedido de embarcar em voo após deixar UTI

O ex-BBB Victor Hugo recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (25) após ser diagnosticado com Covid-19 e ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió, por cinco dias.

Ele foi recomendado que continuasse com os cuidados devidos em casa. Só que como ele mora em Imperatriz, interior do Maranhão, foi flagrado tentando embarcar em um aeroporto na capital alagoana no final da noite.

O psicólogo participou do evento Boteco Prime, promovido por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, no sábado dia 19, o que foi confirmado pelo assessor de imprensa do ex-BBB.

A foto foi feita por uma seguidora do Instagram de notícias de celebridades Treta das Blogueiras que também informou que o ex-participante do ‘Big Brother Brasil’ estava com a máscara abaixo do nariz e que tentou embarcar no avião, mas foi impedido pelos funcionários da empresa aérea que foram avisados sobre a situação.

“Avisaram [a empresa], isolaram a área onde ele estava. E sem contar que ele estava tossindo horrores. Fiquei desesperada”, explicou a internauta. “[Estava] no mesmo voo que eu, mas graças a Deus não deixaram”, contou.

Por volta das 23h, Victor chegou a postar em uma rede social dizendo que está bem, recluso em um hotel de Maceió e tranquilizou seus fãs. “Amigos, estou muito feliz com todas as mensagens de carinho (finalmente estou lendo a todas) e assistindo Gilda, Lúcia e o Bode, bem levinho e tranquilo! Estou descansando em um hotel aqui em Maceió. Uma boa noite a todos”, finalizou.

A atitude gerou uma onda de críticas de internautas que acharam irresponsabilidade do ex-brother que tentou entrar no avião, mesmo ainda estando com o vírus ativo no corpo. A coluna mandou mensagens para Victor Hugo, mas ele visualizou e não respondeu.

Fonte: O Dia